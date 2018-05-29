Люстрированного соратника Пшонки впервые восстановили в должности

Александр Кузьменко (фото - bihus.info)

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Экс-прокурору Александру Кузьменко также должны выплатить почти 300 тыс грн зарплаты за время "вынужденного прогула"

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Одесский апелляционный административный суд в апреле восстановил экс-прокурора Печерского района Киева и Приморского района Одессы Александра Кузьменко в должности. Ему также должны выплатить почти 300 тыс грн зарплаты за время "вынужденного прогула". Об этом говорится в телепрограмме "Наші гроші с Денисом Бігусом".

Кузьменко уволили в марте 2015-го в соответствии с законом о люстрации. Причиной стала его работа в должности первого заместителя прокурора Печерского района во время Революции достоинства. В течение следующих трех лет Кузьменко регулярно судился за свое освобождение, считая его незаконным.

В Одесском апелляционном админсуде дело рассматривала коллегия судей. Основная причина восстановления экс-прокурора в должности - "неконституционность" закона о люстрации - по мнению судей. При этом Конституционный Суд Украины своих выводов по закону до сих пор не обнародовал. Поэтому одесские судьи «увидели» неконституционность самостоятельно. Впервые суд восстанавливает в должности люстрированного чиновника.

В составе коллегии, которая рассматривала дело Кузьменко, в частности, были Степан Домусчи и Александр Кравец. Оба в прошлом подавали свои кандидатуры на должности судей Верховного суда Украины, но из-за негативных выводов Общественного совета доброчестности не прошли отбор. В выводах Совета названо несколько причин несоответствия этих судей критериям добропорядочности. Одна из них - недовольство апелляции по запрету мирных акций в Одессе во время Революции достоинства.

Основным плюсом судейского решения для экс-прокурора является снятие запрета в течение 10 лет занимать должности в госсекторе, что предусмотрено законом о люстрации. Сам Кузьменко говорит, что возвращаться в прокуратуру сейчас не собирается, но не исключает такой возможности в будущем.

В Украине на сегодняшний день люстрировано 938 человек и среди них 40 судей.