На месте возгорания леса в зоне ЧАЭС найдены факелы

Фото: dsns.gov.ua

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Следователи выясняют, имеют ли факелы отношение к возникновению пожара

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На месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС найдены факелы. Об этом сказал на брифинге глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает LIGA.net.

Информацию об этом передали в правоохранительные органы. Следователи выясняют, имеют ли обнаруженные факелы отношение к возгоранию, отметил глава ГСЧС.

Сегодня утром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что горит участок леса с повышенным уровнем радиации. Однако, по его словам, сейчас угрозы для Киева нет - продукты горения не распространяются в сторону столицы. Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, сообщили в ГСЧС.