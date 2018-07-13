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13.07.2018, 16:29

На взятке задержан один из руководителей винницкой ГФС - Луценко

На взятке задержан один из руководителей винницкой ГФС - Луценко - Фото
Фото: facebook.com/LarysaSargan

Проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, возможно полученные как неправомерная выгода

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Сотрудники прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали руководителя подразделения Государственной фискальной службы в Винницкой области и его пособника, которые требовали взятку в размере 0,5 млн грн. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

«Задержали руководителя подразделения ГУ ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 0,5 млн грн с бизнесмена», - написал он.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила в Facebook, что злоумышленники задержаны "на получении очередного транша неправомерной выгоды" - 5 тыс дол и 48 тыс грн.

По словам Сарган, правоохранитель совместно с директором коммерческой фирмы требовали от руководителя предприятия реального сектора экономики 0,5 млн грн за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое касается деятельности этого предприятия.

В этом производстве проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, возможно полученные как неправомерная выгода, а также собраны другие доказательства.

Подозреваемые задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (Получение взятки) УК.

В июне правоохранители задержали заместителя начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области и главного государственного ревизора – инспектора ГУ ГФС в Сумской области на взятке в 60 тыс. грн. 

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Теги: обыск, взятка, ГФС, винница, руководитель
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