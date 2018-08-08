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08.08.2018, 11:54

На Закарпатье стреляли в пограничника

На Закарпатье стреляли в пограничника - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Злоумышленники дважды выстрелили в майора резиновыми пулями и избили его

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В Закарпатской области двое мужчин стреляли в начальника пограничной службы. Майор госпитализирован с множественными травмами, сообщили в пресс-службе ГУНП в Закарпатской области.

Инцидент произошел 7 августа в поселке городского типа Большой Бычков в Раховском районе. Между начальником пограничной заставы и двумя местными жителями произошел конфликт. В результате 24-летний и 37-летний злоумышленники избили майора и дважды выстрелили в него резиновыми пулями из зарегистрированного спецсредства "Вий".

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Прибывшие на место происшествия медики предварительно диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом скулы и пулевое ранение в грудь, его срочно госпитализировали.

Правоохранители на трое суток задержали злоумышленников. Открыто уголовное дело по ч.3 ст.345 УК, злоумышленникам грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

2 августа в Днепре неизвестный выстрелил девушке в лицо, пуля задела правую щеку. Врачи скорой помощи на месте оказали 26-летней пострадавшей помощь. Жизни девушки ничего не угрожает.

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Теги: избиение, конфликт, закарпатская область, пограничник, пострадавший, майор, выстрел
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