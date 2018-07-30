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30.07.2018, 12:21

На Закарпатье прокурора задержали на взятке $600

На Закарпатье прокурора задержали на взятке $600 - Фото
Фото: gp.gov.ua

Прокурор требовал взятку от обвиняемого за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, отметили в прокуратуре Закарпатской области

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На Закарпатье разоблачили прокурора Мукачевской прокуратуры при получении $600 взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

"Прокурор требовал (взятку, - ред.) от обвиняемого за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, а именно освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком два года", - уточнили в пресс-службе.

Его задержали непосредственно при получении неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия по документированию противоправной деятельности задержанного.

По информации пресс-службы ГПУ, в Винницкой области разоблачили прокурора и его сообщника при получении взятки в размере $6 тыс, их задержали.

30 марта 2018 года в СБУ сообщили о задержании на взятке одного из руководителей управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

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Теги: коррупция, прокурор, взятка
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