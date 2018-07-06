Ночью на Дарницком вокзале трагически погиб мужчина

Сегодня в 01:30 на станции Дарница погиб мужчина 1999 года рождения - пытался залезть на цистерну. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.
Причины, почему мужчина хотел залезть на цистерну, неизвестны. Железнодорожники отмечают, молодые люди в последнее время травмируются, пытаясь сделать селфи или завладеть имущество железной дороги.
С начала года на железной дороге больше 300 людей получили травмы, в том числе более 170 случаев имели летальный исход. Только в этом году погибли пятеро детей.
5 июля в Чернигове 13-летняя школьница попала в реанимацию из-за попытки сделать селфи на крыше вагона поезда.