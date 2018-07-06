Ночью на Дарницком вокзале трагически погиб мужчина

Фото: iStock Global Images/Ukraine

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Мужчина пытался залезть на цистерну и железнодорожники предполагают, что он мог делать это ради селфи

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Сегодня в 01:30 на станции Дарница погиб мужчина 1999 года рождения - пытался залезть на цистерну. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

Причины, почему мужчина хотел залезть на цистерну, неизвестны. Железнодорожники отмечают, молодые люди в последнее время травмируются, пытаясь сделать селфи или завладеть имущество железной дороги.

С начала года на железной дороге больше 300 людей получили травмы, в том числе более 170 случаев имели летальный исход. Только в этом году погибли пятеро детей.

5 июля в Чернигове 13-летняя школьница попала в реанимацию из-за попытки сделать селфи на крыше вагона поезда.