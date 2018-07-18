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18.07.2018, 15:44

Отравление детей в лагере Донбасса: Ульяна Супрун назвала причину

Отравление детей в лагере Донбасса: Ульяна Супрун назвала причину - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/liga.net)

Из шести сотрудников пищеблока в детском лагере четверо заболели, отметила и. о. министра здравоохранения

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Причиной отравления в детском лагере Ястребок в Донецкой области, в результате которого госпитализировано 84 человека, вероятно, стала инфекция сальмонеллеза. Об этом на брифинге заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, совместно с лабораторным центром в Донецкой области и Госпродпотребслужбой собраны анализы крови, воды, продуктов питания и воды с бассейна.

"Шесть человек работает в пищеблоке, из них четверо взрослых заболели, и еще другие взрослые, которые там работают, но большинство – это дети. Сейчас выглядит, что это инфекция, возможно, сальмонеллез, но завтра утром должны быть последние результаты этого анализа", - сказала Супрун.

По ее словам, дети проходят лечение, большинство из них находятся в средней степени тяжести. "Такие случаи происходят часто летом. Но тут много детей заболели одновременно", - уточнила Супрун.

18 июля 2018 года сообщалось, что из детского лагеря госпитализировали с острой кишечной инфекцией уже 84 человека, из которых 68 детей. Правоохранители начали расследование

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Теги: Супрун Ульяна, отравление, лагерь, ястребок
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