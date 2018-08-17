Патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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По данным ОБСЕ, в результате обстрела наблюдатели не пострадали

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16 августа наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на северо-восточной окраине временно оккупированного Гольмовского, что в 49 километрах к северо-востоку от Донецка, попали под обстрел. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Три члена патруля миссии находились снаружи, а двое оставались в салонах автомобилей СММ. Вооруженный автоматом боевик и сотрудник КП Компания "Вода Донбасса»" разговаривали с наблюдателями, в то время как два других боевика и два работника сидели в припаркованном неподалеку фургоне.

В 09:14 три члена патруля СММ, находившиеся снаружи автомобилей, услышали взрыв неопределенного происхождения примерно в 500 метрах к северу, а затем еще один взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 500 метрах к юго-юго-востоку, после чего последовали около 10 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 100–150 метров к северу и северо-западу.

По оценке ОБСЕ, в случае двух из этих 10 выстрелов пули пролетели над головами трех членов патруля миссии, находившихся снаружи автомобилей.

Члены патруля СММ незамедлительно сели в автомобили и покинули этот район, после чего вернулись на передовую патрульную базу в Горловку.

По данным ОБСЕ, боевик и работник КП Компания "Вода Донбасса" сели в фургон, на котором они уехали из этого района.

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм, - ред.) на территории объектов, которые расположены во временно оккупированном Хрустальном, что в 56 километрах к юго-западу от Луганска.