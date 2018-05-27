Погром на столичном рынке у метро Лесная: задержаны 34 человека

Фото: Facebook/Евгений Карась

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В ходе столкновений пострадали трое полицейских

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В результате столкновений на рынке в Киеве у станции метро Лесная, где накануне продавец избил военного пенсионера, были задержаны 34 человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Утром в воскресенье, 27 мая, молодые люди пытались разгромить торговую точку, устроили потасовку с полицейскими и бросали камни. Полиция открыла два уголовных производства по статьям УК за хулиганство (ч. 2 ст. 296) и за угрозу или насилие в отношении полицейских.

В данный момент точно не известно, к какой организации принадлежат люди, разгромившие торговую точку.

Глава ОО Братья Александр Сухарский сообщил телеканалу 112 Украина, что члены организации принимали участие в событиях, однако "только вели разговор с администрацией рынка".

По его словам, на месте происшествия были около 500 человек, среди которых военные.

Евгений Карась из организации С14 также заявил, что члены движение "не громили рынок", а приехали, когда "события были в разгаре".

Фото: Facebook/yevgen.karas

Погром на рынке произошел в ответ на избиение 25 мая пенсионера. Видео инцидента в Facebook опубликовала его дочь, которая сказала, что он заступился за женщину и продавец накинулся на него с кулаками, после чего скрылся.

26 мая полиция Киева сообщила, что злоумышленник был задержан.

Позже стало известно, что директор рынка "Базар на Лесной" разорвал договор аренды с собственником торговой точки, работник которого напал на пенсионера.

Народный депутат Антон Геращенко написал в Facebook, что задержанный является гражданином Грузии 1994 года рождения.