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25.05.2018, 02:46

Покушение на экс-главу Правого сектора Одессы: нападавший убит

Покушение на экс-главу Правого сектора Одессы: нападавший убит - Фото
Сергей Стерненко (фото - Facebook)

Это уже третье нападение на Сергея Стерненко

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Вечером, 24 мая, неизвестные с холодным оружием совершили покушение на экс-руководителя одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненка. Об этом он сам заявил в трансляции на своей странице в Facebook с места происшествия.

Инцидент произошел поздно вечером на улице Фонтанская дорога в Одессе, когда Стерненко возвращался домой.

Экс-руководитель "Правого сектора" заявляет, что в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку, ему оказали помощь медики "скорой помощи". 

В полиции уточнили, что позже активист был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки. Его девушка Наталья Усатенко сообщила, что его прооперировали. 

На месте происшествия полицейские обнаружили тело вероятного нападающего с колото-резаными ранами живота.

По словам Стерненко, нападавших было двое. Это уже третье нападение на него.

Он также известен по событиям, связанным с борьбой общественности против застройки в Городском саду Одессы.  

1 мая неизвестный выстрелил в него сзади в область шеи из травматического оружия, однако он сам задержал нападавшего.

7 февраля Стерненко избили рядом с его домом. Тогда он утверждал, что нападение на него организовал мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Теги: Сергей Стерненко, Горсад, одесса, нападение, убийство, правый сектор, покушение
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