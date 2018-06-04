Полиция Киева задержала вора в законе по кличке Хидир: видео

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Сейчас Хидир Рашидов вылетел в Стамбул с запретом въезда в Украину на пять лет

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Сотрудники Главного управления столичной полиции получили информацию о пребывании в Киеве Хидира Рашидова - вора в законе, известного в криминальном мире под прозвищем Хидир, а затем задержали его. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Согласно оперативной информации сотрудников уголовного розыска, 28-летний уроженец южной страны был коронован в Греции в 2014 году, там же находился под следствием за квартирные кражи. На своей родине Рашидов отбывал наказание за создание преступной организации. Границу Украины он пересек после официальной смены фамилии и документов.

По данным оперативников, Хидир намеревался влиять на криминальные процессы в Украине, контролировать квартирных воров. Кроме того, он прибыл в Украину для усиления влияния так называемого кутаисского клана воров в законе.

Вор в законе Хидир (фото - kyiv.npu.gov.ua)

Правоохранители подали документы об отмене вида на жительство в Украине гражданина южной страны и его принудительного выдворения за пределы Украины. Сейчас Хидир вылетел в Стамбул с запретом въезда в Украину на пять лет.

Ранее полиция Киева выдворила из Украины вора в законе, гражданина Грузии по кличке Тенго Питерский. Его уже выдворяли из страны в прошлом году, но он изменил фамилию и вернулся обратно в Украину.