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06.06.2018, 12:57

Режиссер Кантер снял свою смерть на видео - полиция

Режиссер Кантер снял свою смерть на видео - полиция - Фото
Леонид Кантер (фото - Leonid Kanter / facebook.com)

Видеозапись приобщена к материалам уголовного производства

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Украинский режиссер Леонид Кантер, которого вчера нашли мертвым, якобы снял свою смерть на видеокамеру. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, видеозапись подтверждает, что это было самоубийство.

"Зафиксирован на видео весь этот процесс", - сказал представитель правоохранительных органов.

По его словам, видео приобщено к материалам уголовного производства, также изъято оружие.

Отвечая на вопрос, видно ли оружие, из которого застрелился режиссер, Тракало сказал: "Я не видел видео. Но выводы экспертов – это было самоубийство".

Тема дня: Смерть Леонида Кантера: коротко все известные факты

Тракало добавил, что оружие отправили на экспертизу. Тело Кантера обнаружила подруга Леонида, она вызвала полицию.

5 июня 2018 года на арт-хуторе Обирок Борзнянского района Черниговской области было найдено тело режиссера, создателя фильма о "киборгах" Леонида Кантера. 

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Теги: видео, самоубийство, ярослав тракало, Леонид Кантер
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