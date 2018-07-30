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30.07.2018, 09:25

После удара поезд Киев-Бердянск протащил авто еще 1 км: фото

После удара поезд Киев-Бердянск протащил авто еще 1 км: фото - Фото
Фото: 061.uа

В легковом автомобиле, который, по словам железнодорожников, пытался проскочить переезд перед приближающимся составом, погибли два человека

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Вчера, 29 июля, около 18:45 на железной дороге в Киевской области поезд Киев-Бердянск №226 снес на переезде легковой автомобиль, в результате чего погибли два человека. Об этом пишет сайт города Запорожья.

Трагедия произошла на перегоне между Трипольем и Мироновкой.

Железнодорожники сообщили, что водитель авто пытался "проскочить" на запрещенный сигнал, но не успел.

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После удара состав протащил автомобиль Renault по рельсам еще около километра.

О пострадавших в поезде не сообщается.

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Теги: железная дорога, авария, поезд, киев-бердянск
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