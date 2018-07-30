После удара поезд Киев-Бердянск протащил авто еще 1 км: фото

Вчера, 29 июля, около 18:45 на железной дороге в Киевской области поезд Киев-Бердянск №226 снес на переезде легковой автомобиль, в результате чего погибли два человека. Об этом пишет сайт города Запорожья.
Трагедия произошла на перегоне между Трипольем и Мироновкой.
Железнодорожники сообщили, что водитель авто пытался "проскочить" на запрещенный сигнал, но не успел.
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После удара состав протащил автомобиль Renault по рельсам еще около километра.
О пострадавших в поезде не сообщается.