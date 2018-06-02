Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.06.2018, 12:43

В Луганскую область зашло подразделение армии РФ - Снегирев

В Луганскую область зашло подразделение армии РФ - Снегирев - Фото
Дмитрий Снегирев Фото: facebook.com/pravasprava

Также ГИ Правое дело зафиксировала наличие тяжелой бронетехники - танков Т-72 в количестве 25 единиц

Реклама
Реклама

Гражданская инициатива Правое дело сообщает, что в районе временно оккупированного поселка Бирюково Свердловского района Луганской области расквартировано подразделение Вооруженных сил РФ общей численностью до 90 человек. Об этом в своем Facebook написал сопредседатель Правого дела Дмитрий Снегирев.

"По информации аналитического отдела ГИ "Правое Дело", в районе временно оккупированного поселка городского типа Бирюково Свердловского района Луганской области было расквартировано подразделение ВС РФ общей численностью до 90 человек", - написал Снегирев.

По его данным, поселок Бирюково расположен в 15-ти километрах к юго-востоку от районного центра. В нескольких километрах к востоку от окраины поселка проходит российско-украинская госграница, отметил Снегирев.

Также ГИ Правое дело зафиксировала наличие тяжелой бронетехники - танков Т-72 в количестве 25 единиц.

"По информации местных источников ГИ «Правое Дело» общее руководство подразделением осуществляет подполковник ВС РФ Мирзахметов Салават, башкир по национальности", - написал Снегирев.

Кроме того, отметил он, гражданская инициатива установила места расквартирования бойцов 7-й отдельной танковой бригады в Луганске. Также установлены адреса баз хранения и ремонта тяжелой техники боевиков на территории Луганска и Луганской области, сообщил Снегирев.

31 мая беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал почти 100 танков боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дмитрий снегирев, правое дело, бирюково, вс рф, армия рф
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Глава МИД Германии поразился разрушениями в Широкино - Жебривский
Происшествия Глава МИД Германии поразился разрушениями в Широкино - Жебривский
Сутки в Донбассе: обстрелы из тяжелой артиллерии, ранен военный
Происшествия Сутки в Донбассе: обстрелы из тяжелой артиллерии, ранен военный
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 