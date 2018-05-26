Прибыл на финал ЛЧ: в Киеве задержан разыскиваемый Интерполом фан

Госпогранслужба задержала разыскиевамого Интерполом уроженца Ливана, который прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.
Согласно сообщению, пограничники задержали уроженца Ливана в аэропорту Борисполь во время паспортного контроля пассажиров рейса, прибывшего из Каира.
Отмечается, что мужчина 1985 года рождения не имеет гражданства. По его словам, он прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов.
В ГПСУ уточнили, что произошло срабатывание Базы данных Интерпола и оказалось, что его разыскивают в Испании за подделку документов.
Также сказано, что задержанный передан в подразделение Национальной полиции.
25 мая в полиции Киева сообщили, что время подготовки к финальному матчу Лиги чемпионов, который должен пройти в Киеве 26 мая, правоохранители в центральных районах столицы выявляет людей с пиротехникой, балаклавами и газовыми баллончиками.