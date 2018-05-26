Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.05.2018, 05:07

Прибыл на финал ЛЧ: в Киеве задержан разыскиваемый Интерполом фан

Прибыл на финал ЛЧ: в Киеве задержан разыскиваемый Интерполом фан - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

Уроженец Ливана прилетел в Украину на финал футбольной Лиги Чемпионов

Реклама
Реклама

Госпогранслужба задержала разыскиевамого Интерполом уроженца Ливана, который прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, пограничники задержали уроженца Ливана в аэропорту Борисполь во время паспортного контроля пассажиров рейса, прибывшего из Каира.

Отмечается, что мужчина 1985 года рождения не имеет гражданства. По его словам, он прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов.

В ГПСУ уточнили, что произошло срабатывание Базы данных Интерпола и оказалось, что его разыскивают в Испании за подделку документов.

Также сказано, что задержанный передан в подразделение Национальной полиции. 

25 мая в полиции Киева сообщили, что время подготовки к финальному матчу Лиги чемпионов, который должен пройти в Киеве 26 мая, правоохранители в центральных районах столицы выявляет людей с пиротехникой, балаклавами и газовыми баллончиками. 

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: пограничники, госпогранслужба, гпсу, Лига чемпионов, финал лиги чемпионов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Мадридский "Реал" прибыл в Киев на финал ЛЧ - фото, видео
Спорт Мадридский "Реал" прибыл в Киев на финал ЛЧ - фото, видео
Игроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванках
Спорт Игроков "Ливерпуля" встретили в Киеве с караваем и в вышиванках
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 