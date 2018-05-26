Прибыл на финал ЛЧ: в Киеве задержан разыскиваемый Интерполом фан

Фото: пресс-служба ГПСУ

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Уроженец Ливана прилетел в Украину на финал футбольной Лиги Чемпионов

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Госпогранслужба задержала разыскиевамого Интерполом уроженца Ливана, который прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, пограничники задержали уроженца Ливана в аэропорту Борисполь во время паспортного контроля пассажиров рейса, прибывшего из Каира.

Отмечается, что мужчина 1985 года рождения не имеет гражданства. По его словам, он прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов.

В ГПСУ уточнили, что произошло срабатывание Базы данных Интерпола и оказалось, что его разыскивают в Испании за подделку документов.

Также сказано, что задержанный передан в подразделение Национальной полиции.

25 мая в полиции Киева сообщили, что время подготовки к финальному матчу Лиги чемпионов, который должен пройти в Киеве 26 мая, правоохранители в центральных районах столицы выявляет людей с пиротехникой, балаклавами и газовыми баллончиками.