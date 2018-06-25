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25.06.2018, 13:05

СБУ удалось найти 3224 пропавших в зоне АТО заложника

СБУ удалось найти 3224 пропавших в зоне АТО заложника - Фото
Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам Василия Грицака, заложники были найдены благодаря работы центра по координации поиска и освобождения заложников при СБУ

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За время работы центра по координации поиска и освобождения заложников при СБУ удалось найти 3224 пропавших в зоне АТО. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак на совместном брифинге с министром иностранных дел Павлом Климкиным, передает корреспондент LIGA.net.

"Всего в результате кропотливой работы сотрудников центра, волонтеров, военных, прокуратуры, других структур, нам удалось вернуть или найти 3224 заложника", - сказал он.

За прошлые сутки погиб военный, четверо ранены. Боевики 22 раза открывали прицельный огонь, 10 из которых - из запрещенных "Минском" калибров.

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали 115 взрывов в Донбассе. Они сообщили также, что пьяные боевики вынудили их проехать по заминированной дороге через Петровское (41 км от Донецка).

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Теги: заложники, заложники в донбассе, сбу, ВасилийГрицак
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