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26.07.2018, 21:51

СБУ: В Киеве на сбыте оружия задержан нацгвардеец-контрактник

СБУ: В Киеве на сбыте оружия задержан нацгвардеец-контрактник - Фото
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

В ходе обысков у военнослужащего изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов

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В СБУ заявили, что разоблачили в Киеве военнослужащего по контракту одного из подразделений Национальной гвардии на незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, контрактник продавал военные средства поражения, которые привозил из района проведения операции объединенных сил. В СБУ говорят, что задокументировали несколько фактов незаконной реализации мужчиной оружия и боеприпасов в столице.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из автомобильных стоянок во время сбыта пистолета марки Глок-19 за 50 тысяч гривень, сообщили в ведомстве.

В результате следственных действий правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее контрразведка СБУ из состава объединенных сил при содействии командования воинской части разоблачила военного, который работал на боевиков террористической организации ДНР и собирался перейти на сторону противника около Докучаевска. 

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Теги: боеприпасы, оружие, сбу, нацгвардия, сбыт
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