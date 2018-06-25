"Шок и ужас": ПАСЕ назвала расистской атаку на ромов во Львове

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти назвал расистским нападение на лагерь представителей ромской национальсти во Львове, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.
"Президент ПАСЕ Микеле Николетти выразил свой шок и ужас, решительно осуждая расистское нападение", - сказано в сообщении.
Он выразил соболезнования родным и близким убитого и призвал наказать выновных в "ужасном насилии".
Ранее пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтген заявил, что Европа "в ужасе" и потребовал прозрачного и быстрого расследования инцидента.
Около полуночи 23 июня неизвестные напали на лагерь представителей ромской национальности в Трускавецком районе на окраине Львова.
Сотрудники Национальной полиции задержали всех злоумышленников. Позже подозреваемые в нападении признали, что являются членами незарегистрированной организации "Трезвая и злая молодежь".
24 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц.