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25.06.2018, 11:17

"Шок и ужас": ПАСЕ назвала расистской атаку на ромов во Львове

"Шок и ужас": ПАСЕ назвала расистской атаку на ромов во Львове - Фото
Фото: Игорь Зинкевич/Facebook

Президент ПАСЕ требует наказать виновных в нападении на лагерь

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Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти назвал расистским нападение на лагерь представителей ромской национальсти во Львове, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

"Президент ПАСЕ Микеле Николетти выразил свой шок и ужас, решительно осуждая расистское нападение", - сказано в сообщении.

Он выразил соболезнования родным и близким убитого и призвал наказать выновных в "ужасном насилии".

Ранее пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтген заявил, что Европа "в ужасе" и потребовал прозрачного и быстрого расследования инцидента.

Около полуночи 23 июня неизвестные напали на лагерь представителей ромской национальности в Трускавецком районе на окраине Львова.

Сотрудники Национальной полиции задержали всех злоумышленников. Позже подозреваемые в нападении признали, что являются членами незарегистрированной организации "Трезвая и злая молодежь". 

24 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц.

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Теги: Львов, пасе, ромы, совет европы, лагерь ромов, нападение на лагерь ромов
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