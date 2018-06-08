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08.06.2018, 20:30

Среди погибших на горной реке в Грузии украинцев нет - МИД

Среди погибших на горной реке в Грузии украинцев нет - МИД - Фото
Рафтинг, рафтеры (фото - pixabay.com)

Сегодня в Аджарии погибли четверо туристов-рафтеров

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Граждан Украины среди погибших во время сплава по горной реке в Грузии нет. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"По информации официальных органов, граждан Украины среди погибших или пострадавших в горах Грузии нет", - написала она.

8 июня в грузинском регионе Аджария при сплаве по горной реке погибли туристы-рафтеры. По неподтвержденным данным, среди погибших могли быть граждане Украины. По предварительной информации, лодка, в которой находились шесть человек, перевернулась. В результате несчастного случая погибли четверо.

4 июня 2018 года на кипрском курорте Айя-Напа скончался украинский турист.

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Теги: Грузия, украинские туристы, рафтинг, гибель туристов
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