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10.08.2018, 22:18

Стрельба в Киеве: возле автовокзала подрались девять человек

Стрельба в Киеве: возле автовокзала подрались девять человек - Фото
Оружие, пистолеты, патроны, дактилоскапическая карта

Злоумышленники скрылись с места происшествия

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В Киеве возле автовокзала на улице Петлюры произошла перестрелка. Есть пострадавшие, информация о них уточняется. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. 

По предварительной информации, шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов.

"Информация о пострадавших уточняется, поскольку на момент приезда правоохранителей их забрала "скорая", - говорится в сообщении.

Эксперты изъяли гильзы для проведения исследования, предварительно - стреляли из травматического оружия

Правоохранители осматривают место происшествия и проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать правонарушение. 

Злоумышленники с места происшествия скрылись, их разыскивают.

31 июля в Одессе произошел конфликт между двумя продавцами арбузов и двумя водителями, закончившийся стрельбой. В ходе перестрелки пострадали два человека. 

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Теги: драка, стрельба
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