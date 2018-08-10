Стрельба в Киеве: возле автовокзала подрались девять человек

В Киеве возле автовокзала на улице Петлюры произошла перестрелка. Есть пострадавшие, информация о них уточняется. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
По предварительной информации, шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. В результате один из участников сделал несколько выстрелов.
"Информация о пострадавших уточняется, поскольку на момент приезда правоохранителей их забрала "скорая", - говорится в сообщении.
Эксперты изъяли гильзы для проведения исследования, предварительно - стреляли из травматического оружия
Правоохранители осматривают место происшествия и проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать правонарушение.
Злоумышленники с места происшествия скрылись, их разыскивают.
31 июля в Одессе произошел конфликт между двумя продавцами арбузов и двумя водителями, закончившийся стрельбой. В ходе перестрелки пострадали два человека.