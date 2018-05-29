Убийство Бабченко: открыто дело, известны приметы подозреваемого

Фоторобот подозреваемого (фото - Вячелав Аброськин/Facebook)

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Полиция ищет мужчину 40-45 лет, среднего телосложения, ростом 175-180 см, одетого в джинсы и джинсовую куртку

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По факту убийства журналиста Аркадия Бабченко открыто уголовное дело по ч.1 ст.115 - умышленное убийство. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Предварительно известно, что было несколько выстрелов. Полиция работает на месте преступления и прилегающей территории.

Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин показал фоторобот подозреваемого и назвал основные приметы.

Разыскивают мужчину на вид 40-45 лет, ростом 175-180 см. Телосложение среднее, есть живот. Седая борода. Подозреваемый был в джинсах, темно-синей бейсболке и джинсовой куртке.

В российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской. Он умер в машине скорой помощи.

Предварительно известно, что стреляли в спину, когда Бабченко открыл дверь своей квартиры. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. Высокопоставленный источник в МВД сказал LIGA.net, что это точно было не бытовое, а заказное убийство.

Бабченко жил в Киеве с февраля 2017 года и работал телеведущим на канале ATR.