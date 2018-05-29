Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.05.2018, 23:43

Убийство Бабченко: открыто дело, известны приметы подозреваемого

Убийство Бабченко: открыто дело, известны приметы подозреваемого - Фото
Фоторобот подозреваемого (фото - Вячелав Аброськин/Facebook)

Полиция ищет мужчину 40-45 лет, среднего телосложения, ростом 175-180 см, одетого в джинсы и джинсовую куртку

Реклама
Реклама

По факту убийства журналиста Аркадия Бабченко открыто уголовное дело по ч.1 ст.115 - умышленное убийство. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. 

Предварительно известно, что было несколько выстрелов. Полиция работает на месте преступления и прилегающей территории. 

Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин показал фоторобот подозреваемого и назвал основные приметы. 

Разыскивают мужчину на вид 40-45 лет, ростом 175-180 см. Телосложение среднее, есть живот. Седая борода. Подозреваемый был в джинсах, темно-синей бейсболке и джинсовой куртке. 

В российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли вечером 29 мая в Киеве в квартире на улице Никольско-Слободской. Он умер в машине скорой помощи.

Предварительно известно, что стреляли в спину, когда Бабченко открыл дверь своей квартиры. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. Высокопоставленный источник в МВД сказал LIGA.net, что это точно было не бытовое, а заказное убийство.

Бабченко жил в Киеве с февраля 2017 года и работал телеведущим на канале ATR.

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Вчеслав Аброськин, полиция, убийство, подозреваемый, аркадий бабченко, фоторобот
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Убийство Бабченко: полиция рассматривает две версии
Политика Убийство Бабченко: полиция рассматривает две версии
В Умани душевнобольной мужчина забил до смерти двух прохожих
Проишествия В Умани душевнобольной мужчина забил до смерти двух прохожих
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 