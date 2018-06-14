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14.06.2018, 15:25

Убийство полковника СБУ в Мариуполе: расследование закончено

Убийство полковника СБУ в Мариуполе: расследование закончено - Фото
Александр Хараберюш

Обвинительный акт против гражданки Украины направлен в суд, ей может грозит пожизненное заключение

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Закончено досудебное расследование по факту теракта 31 марта 2017 года в Мариуполе, в результате которого погиб полковник контрразведки СБУ Александр Хараберюш. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. 

Подозреваемой вручили обвинительный акт.

По версии следствия, она по предварительному сговору с террористами ДНР прикрепила к машине Хараберюша взрывное устройство на магнитной основе. После того, как Хараберюш сел за руль и поехал, обвиняемая позвонила на номер оператора, который был установлен в устройстве, и активировала его. 

Мотивом совершения преступления было прекратить выполнение военным своих задач, а целью - запугать правоохранителей и жителей Донецкой области. 

Обвиняют гражданку Украины в преступлениях по ч.3 ст.258 (террористический акт, который привел к гибели) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами) УК. По первой статье санкция предусматривает пожизненное заключение.

Досудебное расследование против организаторов продолжается.

31 марта 2017 года в результате взрыва внедорожника в жилом квартале Мариуполя погиб сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш. 

31 октября 2017 года в СБУ заявили о задержании подозреваемой в убийстве. Ею оказалась Прасолова Юлия Владимировна, которая жила в Донецке и приехала в Одессу, чтобы сделать биометрический паспорт, рассказал Грицак. Он добавил, что за убийство ей было обещано $15 тыс.

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Теги: Александр Хараберюш, сбу, теракт, следствие
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