В Черкассах убили депутата облсовета от Батьківщини - СМИ

Фото: скриншот с видео

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По непроверенной информации, вооруженный злоумышленник пришел в офис ВО Черкащани, после чего в здании произошла перестрелка

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В Черкассах неизвестный, ворвавшись в помещение офиса ВО Черкащани с двумя гранатами и оружием, угрожал взорвать себя, сообщили в полиции. Позже местные СМИ написали, что в перестрелке был убит депутат областного совета от ВО Батьківщина Сергей Гура.

По словам представителя полиции, вооруженный злоумышленник ранее якобы работал в этой организации водителем. Там предположили, что между сотрудниками произошел конфликт.

Корреспонденту LIGA.net в ГУ Нацполиции Черкасской области комментировать инцидент отказались.

Местное издание Zmi.ck.ua со ссылкой на источник в полиции сообщило, что убит депутат областного совета от ВО Батьківщина Сергей Гура, которого якобы расстреляли в его офисном помещении по адресу Крещатик, 221.

По информации издания, мужчина с двумя гранатами пришел в офис, где находился депутат. Началась стрельба. Нападающий получил огнестрельное ранение в грудь и голову. Он госпитализирован. Депутат погиб.

Hromadske.tv.Cherkasy также сообщает об убийстве Гуры и публикует видео с места события.