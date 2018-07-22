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22.07.2018, 12:50

В Чернигове подтопило более 20 домов и 34 земельных участка

В Чернигове подтопило более 20 домов и 34 земельных участка - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

ГСЧС устраняет последствия наводнения в Чернигове

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В Чернигове в результате сильных осадков частично подтопило 20 частных жилых дома, 34 приусадебных участка, три подвальных помещения многоквартирных домов и пять отдельных зданий различной формы собственности. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Кроме того, есть угроза перелива неочищенных вод за пределы санитарной зоны с фильтрационного канала полигона по обезвреживанию твердых бытовых отходов.

"Осадки прекратились, продолжаются работы по откачке воды, с начала работ откачано более 2300 куб. м воды", - уточняет ГСЧС.

Вчера, 21 июля, сообщалось, что на черниговской насосной станции полностью затоплен машинный зал. Оттуда эвакуировали людей, в районе отключают электричество и водоотвод.

На улицах местами вода по колено.

В Чернигове уже была похожая ситуация 30 июня - тогда после дождя тоже затопило улицы, людей эвакуировали на лодках.

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Теги: чернигов, ГСЧС, погода, наводнение, происшествие
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