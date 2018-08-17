В Донбассе "неизвестным калибром" подбили танк боевиков: волонтер

Иллюстративный скриншот из видеозаписи

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По минским соглашениям, танки от линии разграничения должны быть отведены. Оккупанты, однако, безуспешно пытались замаскировать один в лесу у Желобка

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В районе прифронтового села Желобок в Славяносербском районе Луганской области, который является одной из наиболее горячих точек на линии боевого столкновения, артиллерия подбила танк российских оккупационных войск. Об этом эпизоде на театре военных действий сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, инцидент произошел "в посадке среди густых и высоких деревьев" зоны ответственности батальона Айдар из состава 53-й ОМБр.

"Был обнаружен замаскированный танк противника. Танк на линии огня, которого по всем минским договоренностям там быть не может: они же должны быть все отведены", - напомнил волонтер.

Мысягин сообщил, что "неизвестная третья сила неизвестным калибром" несколько раз попала по переданным координатам, в результате чего танк не уничтожили, но он был серьезно поврежден и из посадке "своим ходом уже не выедет".

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В конце мая 2018 года военные уничтожили минометную батарею боевиков, а в июле неизвестный дрон взорвал блиндаж оккупантов.

Сегодня, 17 августа, штаб ООС заявил, что военные сбили ценный беспилотник россиян в Луганской области.