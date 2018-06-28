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28.06.2018, 12:35

В Донецке боевики опечатали мечеть, допрашивают имама и прихожан

В Донецке боевики опечатали мечеть, допрашивают имама и прихожан - Фото
Изъятая в мечети литература

Оккупанты заявляют, что закрыли мечеть, поскольку в ней якобы находились экстремистские организации

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Оккупационная администрация в Донецке забрала на допрос имама и прихожан мечети. Об этом сообщил президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский в Facebook.

"Поступила информация из оккупированного Донецка о том, что так называемые МГБ "ДНР" провело обыск в мечети аль-Амаль Калининского района города Донецка, изъяло молитвенники и другую религиозную литературу, опечатало помещения, а потом забрало на допрос имама и прихожан мечети. Эти преследования мусульман, что происходят в ОРДО, являются позорным нарушением прав и свобод верующих", - говорится в сообщении.

На сайте так называемого министерства госбезопасности террористической организации ДНР сказано, что боевики закрыли мечеть, поскольку в ней якобы находились экстремистские организации.

Читайте также: Освобожденный Козловский о пытках боевиками: Это был ужас

Ученого-религиоведа Игоря Козловского освободили из плена боевиков 27 декабря 2017 года.

3 мая террористы ДНР объявили его виновным и заявили, что ученый будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев.

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Теги: боевики, оккупанты, Донецк, религиозная литература, допрос имама, имам
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