В Харькове задержали военных: якобы продавали наркотики курсантам

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Группу военных подозревают в том, что они через интернет покупали наркотики и психотропы, а затем продавали их курсантам

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В Харькове правоохранители задержали военнослужащих, которые подозреваются в распространении наркотиков и психотропных веществ среди курсантов военного вуза. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в области.

Досудебное расследование установило, что задержанные покупали наркотики через интернет и потом продавали их курсантам. Установлены около десяти курсантов-покупателей.

Проведены санкционированные обыски. У одного военного изъяли наркотики и оборудование для употребления психотропных веществ. Также изъяты записи с учетом купленных и проданных наркотиков.

Задержанным сообщили о подозрении в преступлении по ч.2 ст.307 (незаконная покупка, хранение или сбыт наркотических веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.