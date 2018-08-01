В Италии арестовали вербовщиков наемников в Донбасс: фото

Шесть человек были арестованы в Италии в ходе операции карабинеров по обвинению в вербовке наемников для участия в войне в Донбассе. Об этом сообщает издание Il Messagero.
Аресты проходили в Милане, Парме, провинции Авеллино.
По данным СМИ, относительно еще семи человек ведутся следственные действия. Следствие координирует дирекция по противодействию мафии и терроризма прокуратуры Генуи.
Фото: repubblica.it
Правоохранители смогли выйти на структуру, которая вербовала наемников для террористических организаций Л/ДНР благодаря следственным действиям в среде скинхедов в Лигурии, что на севере Италии.
Издание отмечает, что расследование начали из-за появления нацистских надписей вблизи города Ла Специя. Оказалось, что их наносили двое студентов, среди контактов которых была целая сеть наемников, в основном ультраправых взглядов и благосклонных к партии Лига.
4 июля 2018 года главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Украина передала в Международный уголовный суд списки всех установленных иностранцев, которые воевали на стороне России в Донбассе.