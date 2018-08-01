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01.08.2018, 15:15

В Италии арестовали вербовщиков наемников в Донбасс: фото

В Италии арестовали вербовщиков наемников в Донбасс: фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

CМИ сообщают, что аресты проходили в Милане, Парме, а также провинции Авеллино

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Шесть человек были арестованы в Италии в ходе операции карабинеров по обвинению в вербовке наемников для участия в войне в Донбассе. Об этом сообщает издание Il Messagero.

Аресты проходили в Милане, Парме, провинции Авеллино.

По данным СМИ, относительно еще семи человек ведутся следственные действия. Следствие координирует дирекция по противодействию мафии и терроризма прокуратуры Генуи.

Фото: repubblica.it

Правоохранители смогли  выйти на структуру, которая вербовала наемников для террористических организаций Л/ДНР благодаря следственным действиям в среде скинхедов в Лигурии, что на севере Италии.

Издание отмечает, что расследование начали из-за появления нацистских надписей вблизи города Ла Специя. Оказалось, что их наносили двое студентов, среди контактов которых была целая сеть наемников, в основном ультраправых взглядов и благосклонных к партии Лига.

4 июля 2018 года главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Украина передала в Международный уголовный суд списки всех установленных иностранцев, которые воевали на стороне России в Донбассе.

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Теги: боевики, война в донбассе, днр, италия, наемники, лнр
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