Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.07.2018, 08:56

В Житомире в жилом доме рухнула крыша: фото

В Житомире в жилом доме рухнула крыша: фото - Фото
Фото: ГСЧС

Крыша обвалилась в комнате на втором этаже двухэтажного дома, хозяйка успела выбежать

Реклама
Реклама

Вчера, 22 июля, в Житомире в двухэтажном многоквартирном доме обрушился потолок. Об этом сообщает ГСЧС. 

Потолок упал в одной из комнат на втором этаже. Хозяйка в этот момент была в комнате, но успела выбежать в коридор. 

Из остальных 24 комнат всех эвакуировали. Никто не пострадал. 

Трех человек из разрушенной квартиры временно отселили в гостиницу. Комиссия должна осмотреть здание и решить, как можно решить проблему. 

В Кривом Роге 16 июля в жилом доме произошел взрыв. Из-за разрушений пришлось отселить четверых человек. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: крыша, обвал, Житомир, дом
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В РФ 17 тюремщиков отстранили за жестокое избиение заключенного
Мир В РФ 17 тюремщиков отстранили за жестокое избиение заключенного
Отравление Новичком: у спецслужб есть фото главной подозреваемой
Мир Отравление Новичком: у спецслужб есть фото главной подозреваемой
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 