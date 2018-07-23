В Житомире в жилом доме рухнула крыша: фото

Фото: ГСЧС

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Крыша обвалилась в комнате на втором этаже двухэтажного дома, хозяйка успела выбежать

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Вчера, 22 июля, в Житомире в двухэтажном многоквартирном доме обрушился потолок. Об этом сообщает ГСЧС.

Потолок упал в одной из комнат на втором этаже. Хозяйка в этот момент была в комнате, но успела выбежать в коридор.

Из остальных 24 комнат всех эвакуировали. Никто не пострадал.

Трех человек из разрушенной квартиры временно отселили в гостиницу. Комиссия должна осмотреть здание и решить, как можно решить проблему.

В Кривом Роге 16 июля в жилом доме произошел взрыв. Из-за разрушений пришлось отселить четверых человек.