В Житомире в жилом доме рухнула крыша: фото

Вчера, 22 июля, в Житомире в двухэтажном многоквартирном доме обрушился потолок. Об этом сообщает ГСЧС.
Потолок упал в одной из комнат на втором этаже. Хозяйка в этот момент была в комнате, но успела выбежать в коридор.
Из остальных 24 комнат всех эвакуировали. Никто не пострадал.
Трех человек из разрушенной квартиры временно отселили в гостиницу. Комиссия должна осмотреть здание и решить, как можно решить проблему.
В Кривом Роге 16 июля в жилом доме произошел взрыв. Из-за разрушений пришлось отселить четверых человек.