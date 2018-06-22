В Львовской области в летнем лагере отравились дети

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Госпитализировано шестеро подростков

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Во Львовской области с отравлением госпитализированы шестеро детей, проводивших каникулы в летнем лагере. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

Инцидент произошел в Старосамборском районе. Полицейские устанавливают обстоятельства, которые привели к отравлению несовершеннолетних. На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства, говорится в сообщении.

20 июня В Хмельницкой области отравились 16 человек, их госпитализировали. Отравление произошло в населенном пункте Ярмолинцы, по предварительным данным - в местном кафе, из-за некачественных пищевых продуктов, из которых был приготовлен поминальный обед.

11 июня сообщалось, что в Киеве массово отравились курсанты военного вуза - с жалобами на боль в животе и тошноту к врачам обратились 150 человек.