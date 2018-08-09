В Мариуполе зафиксирована массовая гибель рыбы: видео

Фото: 06237.com.ua

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Причина замора бычка - понижение уровня растворенного в воде кислорода и жаркая погода

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В Азовском море на побережье Мариуполя зафиксирована массовая гибель бычков. Об этом сообщает сайт Мариуполя.

"Ни в коем случае этот бычок нельзя употреблять в пищу. Нельзя его приобретать и покупать даже вяленый бычок. Ведь таким способом можно завуалировать его качество", - подчеркнул начальник Мариупольского городского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Донецкой области Андрей Бандурко.

Сотрудники Зеленстроя убирают бычок, чтобы в дальнейшем его утилизировали на полигоне.

Старший госинспектор охраны окружающей природной среды Азовского моря Дмитрий Полторыбатько подчеркнул, что причина замора бычка - понижение уровня растворенного в воде кислорода.

По состоянию на 10:30 8 августа показатель нормы в 4-6 мг кислорода на литр морской воды снизился до 1,68-1,7мг. Приблизительно погибло до двух десятков бычка на один квадратный метр.

Участок замора начинается от гостиницы Турист до яхтклуба Азовсталь. По тем же причинам вчера произошла незначительная вспышка выброса рыбы на Левом берегу.

"Бычок – вид рыбы, который постоянно испытывает кислородное голодание. В этой критической ситуации он погиб от нехватки кислорода. Замор рыбы происходит не везде, а на мелководном участке. Там происходит более интенсивный прогрев морской воды, вследствие чего происходит снижение уровня кислорода", - отметил Полторыбатько.

На пляж Песчаный море выбросило огромное количество мертвой рыбы.

Насколько долго продлиться данная ситуация будет зависеть от погодных условий. На нее влияют жара и безветрие.

Синоптики предупреждают об аномальной жаре.