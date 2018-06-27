В Николаеве актер театра бросился под поезд из-за ревности - СМИ

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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При погибшем нашли предсмертную записку, адресованную его подруге

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В Николаеве 26-летний актер кукольного театра из Харьковской области бросился под поезд из-за ссоры с гражданской женой. Об этом сообщает местное издание Новости-N со ссылкой на источник в прокуратуре.

По словам источника, при погибшем нашли предсмертную записку, адресованную его подруге. В ней мужчина пишет, что не может без нее жить. Также в записке говорится, что сначала мужчина хотел броситься под автомобиль, но потом выбрал поезд.

Собеседник издания рассказал, что у мужчины произошла серьезная размолвка с женой на почве ревности. Якобы именно это обстоятельство и толкнуло его на роковой шаг.

В Николаеве, по информации издания, актер был на гастролях со своим театром.

Трагедия произошла еще 20 июня на прогонном железнодорожном пути в районе поселка им. Горького в Николаеве. Машинист маневренного тепловоза заметил стоящего возле колеи человека и даже посигналил ему. Однако мужчина не отреагировал, а когда тепловоз приблизился — неожиданно бросился к путям и положил голову на рельсы.

22 июня в городе Вишневом под Киевом девушка выпала из окна одного из новых жилых комплексов. Она скончалась на месте. Рассматривается версия самоубийства.