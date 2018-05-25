В Николаеве пылает главная городская свалка - видео

Пожар на свалке (фото - novosti-n.org)

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Высота горы мусора, где произошло возгорание - более 20 метров

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В Николаеве загорелась главная городская свалка, которая находится возле села Большая Корениха. Об этом сообщает Novosti N.

Отмечается, что площадь пожара составляет более тысячи квадратных метров.

Высота горы мусора, где произошло возгорание - более 20 метров. По словам пожарных, существует реальная угроза обрушения горящей горы.

Из-за сильного ветра огонь распространяется на другие участки свалки.

По состоянию на 17:00 работал только один пожарный расчет. Кроме спасателей, к ликвидации пожара привлекли два трактора, которые работают сверху пылающей горы.

10 мая горел мусорный полигон в Днепропетровской области. Там площадь пожара достигла 1,5 тыс. кв.м.