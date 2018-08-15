Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.08.2018, 21:30

В Одессе мужчина облил кислотой ребенка - полиция

В Одессе мужчина облил кислотой ребенка - полиция - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Подросток с друзьями играл под окнами квартиры 50-летнего одессита. Это, видимо, не понравилось мужчине

Реклама
Реклама

В Одессе полиция задержала мужчину, который облил кислотой ребенка. Об этом в Facebook сообщил глава ГУ Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин.

"Подонок, который облил ребенка кислотой, задержан. Продолжаются следственные действия", - написал он.

Больше никакой информации об этом происшествии Головин не сообщил.

В то же время в пресс-службе областной полиции рассказали, что, по предварительным данным, подросток с друзьями играл под окнами квартиры 50-летнего одессита, расположенной на первом этаже дома.

Недовольный мужчина распылил в сторону мальчика некое вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги, сообщили в полиции.

Мать пострадавшего обратилась в полицию. Для установления характера повреждений ее сына направили в больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Хулиганство" УК.

Злоумышленник находится в Шевченковском отделении полиции. С ним проводятся неотложные следственные действия.

31 июля неизвестный напал на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк у ее дома, он плеснул женщине серной кислотой в лицо, в результате чего она получила ожоги 30% тела.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, одесса, ребенок, кислота, дмитрий головин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Нападение с кислотой на чиновницу из Херсона: версии и подозрения
Происшествия Нападение с кислотой на чиновницу из Херсона: версии и подозрения
Пьяный подросток разгромил кладбище в Одесской области - полиция
Происшествия Пьяный подросток разгромил кладбище в Одесской области - полиция
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 