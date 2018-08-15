В Одессе мужчина облил кислотой ребенка - полиция

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Подросток с друзьями играл под окнами квартиры 50-летнего одессита. Это, видимо, не понравилось мужчине

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В Одессе полиция задержала мужчину, который облил кислотой ребенка. Об этом в Facebook сообщил глава ГУ Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин.

"Подонок, который облил ребенка кислотой, задержан. Продолжаются следственные действия", - написал он.

Больше никакой информации об этом происшествии Головин не сообщил.

В то же время в пресс-службе областной полиции рассказали, что, по предварительным данным, подросток с друзьями играл под окнами квартиры 50-летнего одессита, расположенной на первом этаже дома.

Недовольный мужчина распылил в сторону мальчика некое вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги, сообщили в полиции.

Мать пострадавшего обратилась в полицию. Для установления характера повреждений ее сына направили в больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Хулиганство" УК.

Злоумышленник находится в Шевченковском отделении полиции. С ним проводятся неотложные следственные действия.

31 июля неизвестный напал на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк у ее дома, он плеснул женщине серной кислотой в лицо, в результате чего она получила ожоги 30% тела.