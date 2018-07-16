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16.07.2018, 20:24

В Одессе нашли мертвыми двух туристов из Эстонии

В Одессе нашли мертвыми двух туристов из Эстонии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Еще один гражданин Эстонии госпитализирован

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В ​​Одессе в одном из номеров мини-отеля на улице Генуэзской обнаружили мертвыми два гражданина Эстонии, которые прибыли в город 14 июля. Об этом сообщил советник главы Одесского главка Нацполиции Руслан Форостяк, передает Укринформ.

Во время осмотра тел эстонских туристов полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти. Третий гражданин Эстонии был в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Медики диагностировали отравление наркотическим веществом.

По словам Форостяка, в номере также обнаружили несколько бутылок от спиртных напитков и пакетик с кристаллическим веществом белого цвета.

Правоохранители ждут результатов экспертиз и не исключают преднамеренного убийства туристов, прибывших из Эстонии. Сейчас, в связи с предполагаемой возможностью передозировки наркотиков у пострадавших, начато уголовное производство по признакам статьи 115 с пометкой "несчастный случай".

17 июля сообщалось, что в пгт Суворово Измаильского района Одесской области 13-летний мальчик в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись с друзьями, сломал 54 креста на кладбище. 

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Теги: Нацполиция, одесса, эстония, туристы
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