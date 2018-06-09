Депутат от партии Ляшко пострадал в аварии самолета в Польше

Юрий Чижмарь (фото - скриншот видео)

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Сейчас Юрий Чижмарь находится в больнице; вместе с ним на борту легкомоторного самолета были еще два человека

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Народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь пострадал в результате аварии легкомоторного самолета в Польше. Об этом в своем Facebook сообщил его коллега по фракции Игорь Мосийчук, добавив, что сейчас Чижмарь находится в больнице.

Как сообщает телеканал TVN24, зарегистрированный в Украине самолет Cessna в субботу, 9 июня, совершил аварийную посадку в аэропорту Ясенка в польском Жешуве. На борту воздушного судна находились три человека, их госпитализировали с травмами, у одного из них они были серьезными.

Фото: скриншот видео

Из-за инцидента аэропорт на некоторое время приостанавливал свою работу. О причинах аварии не сообщается.

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