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02.06.2018, 18:30

В Харькове на взятке задержаны пограничники - полиция

В Харькове на взятке задержаны пограничники - полиция - Фото
Фото: facebook.com/police.kharkov

По данным полиции, чиновники ГПСУ требовали от военнослужащего деньги за назначение его на должность

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В полиции Харьковской области заявляют, что на взятке в 17 тыс грн задержали военных Сумского пограничного отряда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.

По данным правоохранителей, действующий руководитель отдела по Сумскому пограничному отряду вместе с бывшим руководителем одного из подразделений Восточного регионального управления ГПСУ требовали от военнослужащего Сумского пограничного отряда деньги за назначение его на должность.

Злоумышленников задержали сразу после получения второй части взятки в размере 12 000 долларов США, сообщили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Сегодня в СБУ заявили, что разоблачили на взятках четырех чиновников одного из отделов Государственной экологической инспекции Житомирской области. 

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Теги: пограничники, взятка, Сумы, должность
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