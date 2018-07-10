В Украину не пустили британца, ведущего российского телеканала

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Журналист нарушал правила въезда в оккупированный Крым

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В аэропорту Борисполь пограничники не пропустили в Украину журналиста одного из российских телеканалов, гражданина Великобритании Джона Уоррена Грэма Бродерипа. Об этом сообщил в Facebook представитель погранслужбы Олег Слободян.

Он отметил, что британцу запретили въезд в Украину на три года. Причиной этого в погранслужбе назвали нарушение Бродерипом правил въезда-выезда в оккупированный Россией Крым.

По словам Слободяна, Бродерип работает журналистом и ведущим программы "Поедем, поедем" на одном из телеканалов России. Он летел в Киев из Лондона.

Во время собеседования собеседования Бродерип подтвердил, что посещал временно оккупированную территорию в сентябре-октябре 2015 года.

14 мая российской певице, лидеру группы "Сурганова и Оркестр" Светлане Сургановой запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения ею временно оккупированного Крыма.