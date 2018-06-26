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26.06.2018, 17:16

В Украину не пустили пропагандистку Russia Today: в ОБСЕ сожалеют

В Украину не пустили пропагандистку Russia Today: в ОБСЕ сожалеют - Фото
Пола Слиер (фото - скриншот видео)

Кроме британки Полы Слиер, пограничники сегодня отказали во въезде в страну российскому телеведущему Евгению Примакову

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Сегодня в аэропорту Борисполь пограничники не пустили в Украину британского корреспондента рупора кремлевской пропаганды Russia Today Полу Слиер. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, не называя имени журналистки.

Слиер прибыла в Киев рейсом из Вены. Пограничники отказали гражданке Великобритании в пересечении границы, поскольку "компетентный государственный орган" ранее запретил ей въезд в Украину, пояснили в ГПСУ.

Слиер в своем Twitter подтвердила, что ее не пустили в страну; около получаса назад она вылетела из Борисполя. Журналистка заявляет, что ехала в Киев для участия в конференции ОБСЕ по вопросам свободы слова и СМИ в Украине.

Также Слиер опубликовала документ, на основании которого ей отказали во въезде.

Фото: twitter.com/PaulaSlier_RT

Кроме того, сегодня в Борисполе пограничники не пустили в Украину советника спикера нелегитимной Госдумы РФ, российского телеведущего Евгения Примакова, который также приехал поучаствовать в вышеупомянутой конференции.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в Twitter выразил "сожаление" в связи с запретом Слиер и Примакову въехать в Украину. Он призвал все государства – члены ОБСЕ "способствовать свободному передвижению журналистов по региону".

9 мая 2018 года СБУ выдворила из Украины корреспондентов пропагандистских "Первого канала" и телеканала "Россия".

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Теги: russia today, журналист, российская пропаганда, пола слиер, персона нон грата
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