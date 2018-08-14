Во Львовской области 2 человек госпитализировали из-за укуса змеи

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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За сутки змеи напали на двух человек, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь

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Во Львовской области двоих мужчин госпитализировали из-за укуса пресмыкающихся, сообщает ГСЧС Украины во Львовской области.

За один день, 13 августа, пресмыкающиеся атаковали троих мужчин. В реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступил мужчина 1980-го года рождения с диагнозом "укус змеи правой стопы". Позже в центральную районную больницу г. Жолква обратился пострадавший от укуса змеи в палец правой стопы 1966 года рождения.

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Все пострадавшие - сельские жители. Известно, что одного мужчину змея укусила во время сбора грибов в лесу. Спасатели обеспокоены участившимися случаями нападения пресмыкающихся и советуют предпринимать меры безопасности перед походом в лесную местность.

В августе от укусов бездомного кота с диагнозом "бешенство" пострадали трое детей в Харьковской области. Их госпитализировали в Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1 для проведения курса профилактических прививок против бешенства.