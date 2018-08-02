Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.08.2018, 17:04

Взрыв на Грушевского в Киеве: обвинительный акт направлен в суд

Взрыв на Грушевского в Киеве: обвинительный акт направлен в суд - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В полиции говорят, что обвиняемые организовались в преступную группу для совершения в Украине тяжких и особо тяжких преступлений

Реклама
Реклама

Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении членов организованной преступной группы (ОПГ), подозреваемых в совершении шести терактов и покушения на убийство, которое они совершили на улице Грушевского в Киеве 24 августа 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Всего членам группы инкриминируют совершение 27 преступлений. Во время задержания у злоумышленников изъято огнестрельное оружие и боевые гранаты. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, по информации полиции, следователи собрали доказательную базу о причастности этой группы к совершению трех преступлений, направленных на разжигание национальной и религиозной розни. Злоумышленникам инкриминируют участие в правонарушениях, связанных с осквернением и уничтожением религиозных святынь, а также повреждение объектов культурного наследия.

Сейчас Главным следственным управлением Нацполиции направлен в суд обвинительный акт против организатора и одного из исполнителей этих преступлений.

24 августа 2017 года на улице Грушевского злоумышленники бросили в сторону прохожих гранату. Телесные повреждения различной степени получили три человека.

В конце прошлого года полицейские задержали трех мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. В полиции говорят, что молодые вместе с другими лицами организовались в преступную группу для совершения на территории Украины тяжких и особо тяжких преступлений.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, взрыв, обвинительный акт, грушевского
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Суд вернул на доработку обвинительный акт в деле Вороненкова
Политика Суд вернул на доработку обвинительный акт в деле Вороненкова
Дело против депутата Киевсовета Крымчака направлено в суд - САП
Киев Дело против депутата Киевсовета Крымчака направлено в суд - САП
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 