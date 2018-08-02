Взрыв на Грушевского в Киеве: обвинительный акт направлен в суд

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В полиции говорят, что обвиняемые организовались в преступную группу для совершения в Украине тяжких и особо тяжких преступлений

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Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении членов организованной преступной группы (ОПГ), подозреваемых в совершении шести терактов и покушения на убийство, которое они совершили на улице Грушевского в Киеве 24 августа 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Всего членам группы инкриминируют совершение 27 преступлений. Во время задержания у злоумышленников изъято огнестрельное оружие и боевые гранаты. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, по информации полиции, следователи собрали доказательную базу о причастности этой группы к совершению трех преступлений, направленных на разжигание национальной и религиозной розни. Злоумышленникам инкриминируют участие в правонарушениях, связанных с осквернением и уничтожением религиозных святынь, а также повреждение объектов культурного наследия.

Сейчас Главным следственным управлением Нацполиции направлен в суд обвинительный акт против организатора и одного из исполнителей этих преступлений.

24 августа 2017 года на улице Грушевского злоумышленники бросили в сторону прохожих гранату. Телесные повреждения различной степени получили три человека.

В конце прошлого года полицейские задержали трех мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. В полиции говорят, что молодые вместе с другими лицами организовались в преступную группу для совершения на территории Украины тяжких и особо тяжких преступлений.