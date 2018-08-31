Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.08.2018, 20:30

Захарченко пришел в кафе "Сепар" почтить память Кобзона - СМИ

Захарченко пришел в кафе "Сепар" почтить память Кобзона - СМИ - Фото
Захарченко и Кобзон

Взрывчатка могла быть заложена в светильнике за столиком в кафе

Реклама
Реклама

Главарь террористов ДНР Александр Захарченко, которого уничтожили сегодня взрывом в кафе "Сепар" в центре оккупированного Днецка, пришел в заведение, чтобы почтить память Иосифа Кобзона. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс НТВ со ссылкой на соцсети.

Мероприятие якобы организовывала личная охрана Захарченко.

Накануне главарь ДНР возложил цветы к памятнику Кобзона в Донецке.

«Это был взрыв. Закладка (взрывного устройства) готовилась целенаправленно», сказал источник издания в террористической организации ДНР.

ТСН со ссылкой на свои источники сообщает, что взрывчатка могла быть заложена в светильнике за столиком в кафе, где обычно проводил время Захарченко.

Как известно, в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" ранения получили еще три человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев и два охранника Захарченко.

Ранее боевики заявили, что задержали подозреваемых.

В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

Вчера на 81-м году жизни скончался артист и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон - один из самых активных пропагандистов Кремля и сторонник агрессии против Украины/

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Иосиф Кобзон, сепар, взрыв, память, Александр Захарченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Взрыв в Донецке: росСМИ сообщают о еще пятерых убитых
Происшествия Взрыв в Донецке: росСМИ сообщают о еще пятерых убитых
В Донецке уничтожен главарь террористов ДНР Захарченко
Происшествия В Донецке уничтожен главарь террористов ДНР Захарченко
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 