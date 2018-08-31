Захарченко пришел в кафе "Сепар" почтить память Кобзона - СМИ

Захарченко и Кобзон

commenthover

Взрывчатка могла быть заложена в светильнике за столиком в кафе

Реклама

Реклама

Главарь террористов ДНР Александр Захарченко, которого уничтожили сегодня взрывом в кафе "Сепар" в центре оккупированного Днецка, пришел в заведение, чтобы почтить память Иосифа Кобзона. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс НТВ со ссылкой на соцсети.

Мероприятие якобы организовывала личная охрана Захарченко.

Накануне главарь ДНР возложил цветы к памятнику Кобзона в Донецке.

«Это был взрыв. Закладка (взрывного устройства) готовилась целенаправленно», сказал источник издания в террористической организации ДНР.

ТСН со ссылкой на свои источники сообщает, что взрывчатка могла быть заложена в светильнике за столиком в кафе, где обычно проводил время Захарченко.

Как известно, в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" ранения получили еще три человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев и два охранника Захарченко.

Ранее боевики заявили, что задержали подозреваемых.

В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

Вчера на 81-м году жизни скончался артист и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон - один из самых активных пропагандистов Кремля и сторонник агрессии против Украины/