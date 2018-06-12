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12.06.2018, 21:41

Захвативший заложников в Париже задержан

Захвативший заложников в Париже задержан - Фото
Фото: twitter.com/tony_esnault

Освобожденные люди в безопасности

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Полиция задержала мужчину, который захватил заложников в Париже. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Франции Жерар Коломб.

По словам министра, люди, которые были захвачены в заложники находятся в безопасности. При этом Коломб не уточнил, сколько заложников захватил преступник, и пострадали они.

Заложников захватили 12 июня в 16:00 по местному времени в помещении рекламного агентства Mixicom, которое сотрудничает с известными Youtube-блогерами. Мужчина, захвативший заложников, заявлял, что у него при себе оружие и взрывчатка. Он требовал связать его с посольством Ирана.

Все окрестные улицы были перекрыты, полиция эвакуировала людей из близлежащих к офису, где захватили заложников, помещений. Позже сообщалось, что двум заложникам - беременной и раненому - удалось сбежать.

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Теги: париж, захват заложников
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