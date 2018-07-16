Завтра город Днепр и прилегающие районы могут остаться без воды

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Хлора на Аульском водопроводе хватит до завтрашнего утра

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Из-за нехватки жидкого хлора для обеззараживания воды город Днепр и прилегающие районы могут остаться без водоснабжения. Об этом сообщает коммунальное предприятие Днепропетровского облсовета Аульский водопровод.

Отмечается, что на предприятии сложилась чрезвычайная ситуация из-за отсутствия поставок жидкого хлора от Аульской хлоропереливной станции, которая не в состоянии выполнять условия договора поставки вследствие остановки производства на Днепроазоте.

На Аульском водопроводе остался запас хлора до 9:00 17 июля.

В официальном заявлении предприятя говорится, что из-за отсутствия реагента для обеззараживания воды Аульский водовод может прекратить поставки питьевой воды потребителям городов Днепр, Каменское, Верхнеднепровск и прилегающих населенных пунктов Днепропетровского, Криничанского и Верхнеднепровского районов.

Вечером на предприятии журналистам Радио Свобода сообщили, что вероятно отключения воды удастся избежать, необходим реагент закупили и он уже едет.

6 июля стало известно, что Днепроазот прекратило поставки и производство жидкого хлора. О сложившейся ситуации Ассоциация Укрводоканалэкология срочно сообщила правительство и СНБО с просьбой вмешаться и решить это вопрос.

14 июля сообщалось, что в Николаеве с 10:00 16 июля будет снижено водоснабжение абонентам Николаевгорводоканала. Причина - нехватка жидкого хлора, который перестало производить предприятие Днепроазот.