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Боты:
06.07.2018, 12:58

В Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фото

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В Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фотоВ Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фотоВ Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фотоВ Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фотоВ Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фото
В Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фотоВ Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фотоВ Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фотоВ Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фотоВ Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фото
В Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фотоВ Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фотоВ Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фотоВ Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фотоВ Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фото

В машине ехали харьковский бизнесмен Александр Доровской, его водитель и охранник

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В Харькове на ходу взорвали автомобиль местного бизнесмена – гендиректора фармацевтической компании Здоровье Александра Доровского, последний серьезно не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Инцидент произошел в четверг вечером, 5 июля, в частном секторе Киевского района Харькова. Взрыв повредил заднюю часть автомобиля Audi, в котором ехали три человека, они отделались царапинами на лицах.

Начальник полиции Харьковской области Олег Бех в видеокомментарии уточнил, что в авто находились Доровской, его водитель и охранник. На месте происшествия взрывотехники обнаружили части взрывного устройства неизвестного типа.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК (покушение на убийство), максимальное наказание – 15 лет тюрьмы.

16 июня 2018 года в Черкассах взорвался автомобиль Mercedes, его водитель – известный местный бизнесмен – погиб.

Фото: hk.npu.gov.ua

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Теги: взрыв, Харьков, александр доровской, взрыв в харькове, подрыв автомобиля
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