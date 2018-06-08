На танковом турнире в Германии яркий день: давили авто - видео

Вчера на соревнованиях Tank Challenge был предпоследний день - команды соревновались в ловкости вождения, медэваке и прочих дисциплинах

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Вчера, 7 июня, на танковом турнире Strong Europe Tank Challenge 2018 в немецком Графенвере взвод 14 ОМБр соревновался в четырех дисциплинах: вызов огня артиллерии, скоростное вождение, медицинская эвакуация и химическая защита. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Одним из наиболее динамичных и ярких конкурсов было скоростное вождение танка: половину дистанции машины двигались с заклеенными средствами визуального наблюдения. После вождения команда перемещалась на участок медэвака: колонна "наезжала" на условную мину, боец "получал ранение", а поврежденную гусеницу нужно было оперативно заменить.

Только в ходе марша между этапами вчера танки прошли почти 100 км.

Высококачественные фото всего турнира можно скачать на одном из сайтов Пентагона после бесплатной регистрации. Еще снимки и видео соревнований выкладывают в Facebook 7-й армии США, а также конкуренты "сборной ВСУ", к примеру, польские военные - раз и два.

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3 июня 2018 года в немецком городе Графенвер начались соревнования по танковому бою Strong Europe Tank Challenge 2018. В этом году за звание лучшего взвода борются экипажи из восьми стран - Украины, США, ФРГ, Австрии, Франции, Британии, Польши и Швеции. ВСУ выступают на Т-84.