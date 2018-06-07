На турнире в Германии танки ВСУ стреляли "не по правилам": видео

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Всего на этапе было 28 целей для орудия танка и несколько пехотных - для пулемета; украинцы уничтожили 21 крупную цель

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Вчера, 6 июня, на танковом турнире Strong Europe Tank Challenge 2018 в Германии украинская команда проходила этап "взвод в обороне". Об этом рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

По словам командира танковой роты, в обороне "отстрелялись" значительно лучше, чем в атаке, когда из-за технических проблем бойцы не смогли адекватно выполнить упражнение. Вчера, однако, также были некоторые проблемы с "железом", которые военные устраняли на месте.

В Минобороны посетовали, что "из-за технических неисправностей с оборудованием полигона некоторые цели не падали при попадании и были поражены нашими танкистами дважды". Также четыре цели находились на расстоянии более 2 км - ни одна из команд по ним не попала.

Также были утрачены зачетные баллы из-за малой высоты танка Т-84: даже стоя на башне, танкисты из капонира не видели мишени при стрельбе "из окопа", который был рассчитан на высокие американские M1A2 Абрамс. Было принято решение потерять очки и стрелять не совсем по правилам - просто выехав на пригорок.

Смотрите также: Стресс-день разведки и стрельбы на турнире Tank Challenge: видео

3 июня 2018 года в немецком городе Графенвер стартовали международные соревнования по танковому бою Strong Europe Tank Challenge 2018. В этом году за звание лучшего взвода борются экипажи из восьми стран - Украины, США, ФРГ, Австрии, Франции, Британии, Польши и Швеции. ВСУ выступают на Т-84.

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Теги: Tank Challenge, соревнования, видео, танк, полигон
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