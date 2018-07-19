Наемники ЧВК Вагнера в боях за Дебальцево: появилось новое видео

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Опубликованная видеозапись состоит из десяти коротких клипов, снятых в разное время зимой 2014-2015 годах

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Видео, которое было взято с флеш-диска , захваченного украинскими военными в качестве "трофея", подтверждает участие наемников ЧВК Вагнера в боях за Дебальцево зимой 2014-2015 года. Об этом, ссылаясь на расследование DFRLab, пишет bellingcat.

Недавно опубликованная видеозапись состоит из десяти коротких клипов, снятых в разное время зимой 2014-2015 гг.

По данным издания, первоначальный владелец записи неизвестен.

На первой ночной записи видно, как по улице идет тяжелая техника, наемники Вагнера утверждают, что это якобы "наши".

Благодаря сравнению знака пешеходного перехода и дерева, едва видимых на Яндекс.Панорамах и на видео с регистратора, удалось определить, что видео было снято на западе Луганска.

Наиболее простой оказалась геолокация видео проезда колонны через Краснодон: отчетливо видна стела с названием города.

Зафиксировано передвижение террористов мимо модифицированного бронеавтомобиля "Выстрел" с бортовым номером 211, ее используют российские пограничники.

К концу видеозаписи, наемники Вагнера прибывают на место, где находится большое количество тяжелой техники: КамАЗы и тягачи МТ-ЛБ.

На последних кадрах видео наемники Вагнера зафиксированы в бою, где их поддерживают "Выстрелы" из колонны под номерами 221, 223 и 232, номер последнего замазали.

Фото: скриншот видео

Согласно пользователю Twitter  @nvr_cry_wolf, кадры боя сняты в поле к северу от Дебальцево. Euromaidan Press подтвердили геолокацию, сравнив расположение линии электропередачи и форму лесистой области.

2 июня 2018 года СБУ опубликовала очередные записи перехваченных разговоров российских террористов из ЧВК Вагнера.

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Теги: дебальцево, чвк вагнера, война в донбассе
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