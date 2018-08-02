Пожар в академии Харькова сняли с дрона: видео

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Горит здание учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии

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В Харькове горит здание учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии. Площадь пожара составляет около 500 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Руководитель операции по тушению пожара объявил повышенный уровень сложности. На месте пожара работает 12 автоцистерн, 4 автолестницы, аварийно-спасательный автомобиль и другая спецтехника. В ликвидации пожара участвуют около 80 человек личного состава ГСЧС.

Один из спасателей в ходе тушения пожара в здании получил тепловой удар.

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Теги: пожар, Харьков
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