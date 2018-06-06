Стресс-день разведки и стрельбы на турнире Tank Challenge: видео

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Украинские танкисты, по отзывам присутствующих на международных соревнованиях в Германии, этот этап соревнований прошла на ура

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Во второй день турнира Strong Europe Tank Challenge 2018 украинская команда танкистов выступила в четырех дисциплинах. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Военнослужащие соревновались в распознавании боевых машин противника, определении дальности до целей, стрельбе из пистолета и умении адекватно оценивать тактическую обстановку.

"В итоге выходит неплохой имитатор стрессовых условий: руки устали, дыхалка сбита, надо точно попасть и сделать это быстро... Ну и товарищи еще воплями подбадривают, куда без этого. Очень круто, драйвово и интересно. Ну и, конечно, самое классное это то, что наши танкисты показали действительно отличные результаты. Надеемся на максимум баллов", - рассказал о вчерашнем дне один из членов украинской делегации Алексей Бобовников.

В этом году за звание лучшего взвода борются экипажи из восьми стран - Украины, США, ФРГ, Австрии, Франции, Британии, Польши и Швеции.

ВСУ выступают на Т-84.

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3 июня 2018 года в немецком городе Графенвер стартовали международные соревнования по танковому бою Strong Europe Tank Challenge 2018. Соревнования разделены на 13 этапов:

1. Атака
2. Оборона
3. Распознание вражеских боевых машин
4. Оценка ситуации
5. Ремонт/эвакуация/медицина
6. Запрос огня артиллерии
7. Визуальное определение дальности
8. Вождение
9. Эвакуация танка в условиях радиохимической угрозы
10. Стрельба экипажа из стрелкового оружия
11. Преодоление полосы препятствий
12. Танковая олимпиада (переноска БК и запчастей)
13. Снайперская стрельба из танка

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Теги: Tank Challenge, соревнования, видео, танк, полигон
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