Стресс-день разведки и стрельбы на турнире Tank Challenge: видео

Во второй день турнира Strong Europe Tank Challenge 2018 украинская команда танкистов выступила в четырех дисциплинах. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
Военнослужащие соревновались в распознавании боевых машин противника, определении дальности до целей, стрельбе из пистолета и умении адекватно оценивать тактическую обстановку.
"В итоге выходит неплохой имитатор стрессовых условий: руки устали, дыхалка сбита, надо точно попасть и сделать это быстро... Ну и товарищи еще воплями подбадривают, куда без этого. Очень круто, драйвово и интересно. Ну и, конечно, самое классное это то, что наши танкисты показали действительно отличные результаты. Надеемся на максимум баллов", - рассказал о вчерашнем дне один из членов украинской делегации Алексей Бобовников.
В этом году за звание лучшего взвода борются экипажи из восьми стран - Украины, США, ФРГ, Австрии, Франции, Британии, Польши и Швеции.
ВСУ выступают на Т-84.
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3 июня 2018 года в немецком городе Графенвер стартовали международные соревнования по танковому бою Strong Europe Tank Challenge 2018. Соревнования разделены на 13 этапов:
1. Атака
2. Оборона
3. Распознание вражеских боевых машин
4. Оценка ситуации
5. Ремонт/эвакуация/медицина
6. Запрос огня артиллерии
7. Визуальное определение дальности
8. Вождение
9. Эвакуация танка в условиях радиохимической угрозы
10. Стрельба экипажа из стрелкового оружия
11. Преодоление полосы препятствий
12. Танковая олимпиада (переноска БК и запчастей)
13. Снайперская стрельба из танка